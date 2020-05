De helende kracht van de tuin

Mensen hebben iets nodig om voor te zorgen. Zorgzaamheid houdt in dat je probeert na te gaan wat de behoeften zijn van iets anders dan jij. Als je je daarop richt, groeit je concentratievermogen en krijg je meer rust. Werken in de tuin kan daarbij helpen.

Gehurkt in de tuin met een schoffel in de hand, de warme zonnestralen op je rug en de geur van aarde in je neusgaten, kun je je heel vredig en kalm voelen. Je hebt het rijk alleen, laat je woelige gedachten neerdalen en gaat op in het wieden, schoffelen, ruiken en voelen. Je voelt je opgenomen in de omgeving, verbonden met de natuur.

Over die verbondenheid van de mens met de natuur verschijnen veel boeken en artikelen. In een wereld van asfalt en steen, drukte, lawaai en stress, is tegenwicht nodig. Tuinieren voor de geest van Sue Stuart-Smith is een prachtig boek over wat tuinieren en een groene omgeving met de mens doen. De effecten zijn verrassend groot.

