Woede helpt je helder te denken

De teruggetrokken Janina speelt de hoofdrol in een ‘feministische ecothriller’ van Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk, die onder meer zou gaan over ‘de hypocrisie van traditionele religie’.

Een boek van Olga Tokarczuk is iets om naar uit te kijken, al was het maar omdat ze sterke reacties oproept. Haar vorige, De Jacobsboeken, een dikke historische roman (2019), gaat over Joods Polen in de achttiende eeuw. Je zou zeggen: wie wordt daar nu boos over. Maar dat is buiten het Polen van 2020 gerekend. De auteur werd doelwit van een haatcampagne en kreeg beveiliging. Veel recht..

In De Jacobsboeken hield Tokarczuk Polen een spiegel voor: ja, nú is het een opvallend homogeen, dominant-katholiek land met weinig migranten. Maar vroeger was het een van de meest diverse landen in Europa. Joden, Turken, Armeniërs, Tartaren, Roma, Sinti, Oekraïners, eeuwen leefden ze naast en door elkaar, hoewel niet altijd zonder slag of stoot. Die veelkleurige spieg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .