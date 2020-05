Een manifest van theoloog Samuel Wells voor nabijheid

Een manifest schrijf je als je bezorgd bent en wilt waarschuwen voor een verkeerde ontwikkeling. Samuel Wells is bezorgd over de koers van de hulpverlening en liefdadigheid in de westerse samenleving en in de kerk. Hij schreef er een boek over, dat in 2013 uitkwam en nu vertaald is. Hij ziet dat de mensheid oplossingen zoekt voor wat zij beschouwt als het grootste probleem: onze sterfelijkheid ..

coronatijd

Het belang van deze benadering kun je in coronatijd meteen voor je zien. Alles wordt ingezet om het virus te beheersen door maatregelen en vaccinontwikkeling. Maar neem de ouderen en kwetsbaren: het belangrijkste probleem is waarschijnlijk niet hun sterfelijkheid, maar hun isolement en hoe gaan we daarmee om? Durven we te improviseren en bij de ander te zijn, ook als die ons ..

