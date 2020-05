Hoe God in miljarden jaren hemel en aarde schiep? Dat ging misschien wel zo

God heeft hemel en aarde geschapen. Tegelijk is het heelal in miljarden jaren ontstaan. Hoe krijg je die twee samen in één gemakkelijk te begrijpen verhaal? In 'Oer' doen Cees Dekker, Corien Oranje en Gijsbert van den Brink een zeer geslaagde poging.

Het moet ergens in de orkaan van die allereerste triljardste van een seconde zijn gebeurd dat Proton (‘Begin’) werd geboren. In het geweld direct na de oerknal was hij op een haar na meteen weer vernietigd, maar wonder boven wonder grepen de zwaartekracht en de andere krachten in het heelal precies zo op elkaar in dat het piepjonge universum niet direct weer in elkaar klapte of uit elkaar getro..

Beetje bij beetje vertellen die deeltjes aan Proton wat er aan de hand is. Hoe bijzonder het is wat hier gebeurt, en hoe geweldig klein de kans is dat dit knalproject die eerste milliseconden gaat overleven. ‘Het heelal moet vier keer achter elkaar de hoofdprijs in de wacht slepen in een wereldwijde loterij’, legt collegadeeltje Achaton aan Proton uit. De wereld zou er niet geweest zijn als het..

