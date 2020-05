Eva Meijer: ‘In het leven zijn we regelmatig meerdere leeftijden tegelijk’

In de achtertuin van Eva Meijer, in een dorp vlak boven Amsterdam, staan twee stoelen keurig anderhalve meter uit elkaar. Meijer (40) woont er sinds kort. Weg uit het knusse De Pijp, de Amsterdamse woonwijk, op naar meer rust, natuur en wandelruimte - voor haar en haar twee honden. Olli - een oudere heer - is de goedheid zelve en zoekt, na zijn snuit controlerend in de tas van de bezoeker te he..

De nieuwe rivier heet het pas verschenen werk van Meijer. In deze ‘eco-detective’ stroomt er van de ene op de andere dag nieuw water door het fictieve, Zuid-Amerikaanse dorp Koraalboom.

