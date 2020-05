Een landschap leren kennen als een vriend

Bij natuurschrijvers mag je appels met peren vergelijken. En het ene land is het andere niet. Elk boek heeft sterke punten. Voor elk wat wils! Maar om het spannend te houden, beginnen we bij nummer 7. Rottumerplaat. Verboden eiland in de Waddenzee (2020) is een nuchtere, levendige beschrijving uit de eerste hand, met lyrische uitschieters. Het is een waar paradijs voor vogels. Barwolt ..

Eén keer heb ik een paar uur rondgescharreld op het enige Groninger Waddeneiland. Dit heeft het verlangen naar een langer verblijf sterk aangewakkerd. Dus als iemand bij Staatsbosbeheer dit leest, graag even contact opnemen. Het wordt tijd het experiment in juli 1971, toen Godfried Bomans en Jan Wolkers er elk een week alleen bivakkeerden, met sporadisch radiocontact met Hilversum, te he..

