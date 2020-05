Waarom de vrouw superieure genen heeft

Als Sharon Moalem (46) de telefoon opneemt, klinken de eerste minuten wat rommelig. Alsof hij nog aan het werk is, terwijl hij praat. Hij heeft een halfuur de tijd, zegt hij, al blijkt dat een halfuur later wel mee te vallen. Als corona-onderzoeksleider van het Mount Sinai Hospital te New York maakt hij deze maanden overuren. Zeker omdat hij vanwege een lockdown, ingevoerd tijdens een conferent..

‘Een uitleg voor de genetische superioriteit van vrouwen’, is de ondertitel van zijn nieuwe boek, Het sterke geslacht. De originele titel, My better half, vaak gebruikt als speelse verwijzing naar een echtgenote, is eigenlijk nog leuker. Moalem – hoewel het met zijn genen wel goed zit (zie kader) – draagt het boek dan ook op aan zijn vrouw.

