Viktor? Die leeft niet meer

‘Ach, der Viktor,’ zegt Trude, ‘hij verkeerde met half vrouwelijk Wenen, loog en bedroog, kwam altijd overal te laat en maakte nooit iets af, gokte en dronk, was verwikkeld in allerlei illegale zwendeltjes.’ De oude dame zwijgt even en voegt er dan opeens aan toe dat die zwager van haar, die Viktor, onvoorstelbaar moedig was geweest en in de gevangenis had gezeten. Dan sluit zich haar mond weer..

De roman Viktor van Judith Fanto kent twee verhaallijnen met twee jaartallen die in elkaar gevlochten worden. In 1938 maakt de gegoede Joodse advocatenfamilie Rosenbaum in Wenen de verschrikking van de Anschluss mee, de inlijving van Oostenrijk door Hitler. SS’ers trekken vernielend en moordend de Joodse huizen binnen, ook dat van de Rosenbaums. Dachau en verdelging volgen. Een de..

