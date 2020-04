Monsterlijke virussen

Veel kinderen zitten in deze tijd vol vragen over virussen en bacteriën. Welke virussen zijn er allemaal? Waarom moet je je handen wassen en oppassen met hoesten? En hoe komt het dat je er soms ziek van wordt? In Monsterlijke Microben en hoe ga je ze te lijf vinden ze antwoorden van Marc van Ranst, een Belgische professor in de microbiologie.