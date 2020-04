De nieuwe Nicci French: 23 uur per dag opgesloten in een huis van bewaring

In hechtenis is het tweede boek in korte tijd na de succesvolle serie van Nicci French rond psychotherapeut Frieda. ‘Het schrijven van deze boeken was alsof we terug in het licht kwamen na de donkere wereld van Frieda.’ In hechtenis stelt niet teleur. Integendeel, het is weer een prachtig geschreven verhaal over een labiele vrouw in de problemen. Haar buurman wordt vermoor..

Vaak komt het Engelse echtpaar naar Nederland om de presentatie van hun boek te ondersteunen. Maar dat kan nu niet vanwege de coronacrisis. Mailen kan wel, laat de uitgever weten. Nadeel is alleen dat uit de mail niet blijkt wanneer Nicci Gerard of Sean French aan het woord is ...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .