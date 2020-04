Doodgeschoten na 5 mei, na de bevrijding

Op 4 mei herdenkt het land de doden, op 5 mei viert het de bevrijding, op 6 mei gaat het over tot de orde van de dag. Deze data scheppen een overzichtelijkheid die in 1945 ver te zoeken was. Op de avond van 4 mei 1945 werd op de Lüneburgerheide bij Hamburg het document getekend, waarin de Duitse strijdkrachten in het noordwesten van Europa zich overgaven aan de geallieerden. De capitulatie werd..

De overeenkomst leek duidelijk, maar in West-Nederland was de werkelijkheid wat ingewikkelder. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht verbleef een Duitse bezettingsmacht van 120.000 man, die zich allerminst verslagen voelde. Ten oosten van Amersfoort en Veenendaal lagen 60.000 geallieerde soldaten. Zij kwamen naar West-Nederland als ze zeker wisten dat de Duitsers zich zoude..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .