Isabella Hammad: ‘Op een bepaalde manier is alles politiek, dus ook deze roman’

Isabella Hammad schreef een prachtige roman over het leven van haar Palestijnse overgrootvader in de periode voor de Tweede Wereldoorlog. ‘Achteraf lijkt de geschiedenis een onvermijdelijk proces, een uitgemaakte zaak. Maar er waren destijds zoveel variabelen. Het kon heel veel kanten op.’

Isabella Hammad schreef met De Parijzenaar een lijvige, intrigerende roman over de geschiedenis van Palestina vóór 1948. De schrijfster telt opmerkelijk genoeg nog maar 28 lentes. Haar romandebuut wordt op de omslag ook nog eens aangeprezen door Zadie Smith (‘sublieme leeservaring’) en Jonathan Safran Foer (‘aangrijpende liefdesgeschiedenis’), toch niet de minsten in het schrijversvak.

De Parijzenaar is zo’n heerlijke, typisch negentiende-eeuwse historische roman. Hoofdpersoon Midhat Kamal is de zoon van een Palestijnse textielhandelaar uit Nablus. Het verhaal vangt aan in 1914, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Nablus maakt dan nog deel uit van het Ottomaanse Rijk. Dat viel na de oorlog uiteen. Even..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .