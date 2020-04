Mijmeren over eigen leven met mooie observaties

Ongemak en onvermogen, daar start de roman wel mee, in een scène die dit heel precies voelbaar maakt, als hij zijn zus Marleen en zijn pleegbroer Sander samen onder een dekentje aantreft. Hij heeft er nooit met hen over gesproken, en hij heeft nooit gemerkt dat ze ‘iets dachten over hoe ik daar stond die middag, hoe ik de deur achter me sloot, het geluid van mijn schaamte’. Maar het is een gebe..

Dat geldt sowieso voor de komst van Sander, die rond zijn zestiende bij hen kwam wonen, omdat diens vader huiselijk geweld pleegde. Het leidde uiteindelijk tot een escalatie waarin ook de ik-persoon betrokken raakte. De ik-persoon zou dolgraag vrienden zijn met deze Sander, maar er staat iets onnoembaars tussen hen in. Ook tot andere mensen voelt hij afstand, zoals zijn oudere zus Marleen en..

