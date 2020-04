Oud-minister Jan Pronk: ‘We zijn een hypocriet en naar binnen gekeerd land geworden’

Jan Pronk: 'Ik geloof dat Nederland in de jaren zeventig toleranter was.' (beeld Rio Holländer)

‘Had ik harder met de vuist op tafel moeten slaan? Moest ik me opener opstellen?’ Tientallen jaren na de onafhankelijkheid van Suriname spoken er nog vragen en twijfels door het hoofd van Jan Pronk. De oud-minister was er tenslotte bij, toen Paramaribo in 1975 de vlag hees. De voormalige Nederlandse kolonie ging op eigen benen staan. Daaraan voorafgaand was Pronk als Nederlands bewindspersoon b..

Meer dan twee jaar geleden, nadat Pronk een hartinfarct had gekregen en hersteld was, gooide hij het roer om. Hij ging het rustiger aan doen en stelde een lijst op van landen waarover hij een boek wil uitbrengen. Na Rwanda is nu Suriname aan de beurt. In zijn nieuwe boek schrijft Pronk over zijn worstelingen en dilemma’s tijdens zijn werk als minister van Ontwikkelingssamenwerking (1973-1977).

