De Pracht van de hoogvlakte beschrijven, laat dat maar aan Cognetti over

Wat is het doel van reizen? Waar zijn we naar op zoek? Varend op het succes van De acht bergen levert Paolo Cognetti een mijmerend reisverslag af van een tocht over de hoogvlakten van Nepal, op zoek naar zuivere schoonheid.

Paolo Cognetti vertelt over zijn ontmoeting met de spiritualiteit van Tibetanen en Nepalezen, en bewondert de onaangetaste gebieden in het Himalaya-gebergte. (beeld epa / Sanjay Baid)

Tibetaanse bergbewoners, hoog in de Himalaya, stellen elkaar al eeuwenlang een mythische vraag: ‘Wie heeft de Kailash gezien vanaf de ongerepte top van de Kristalberg?’ Het raadselachtige antwoord is een sterk staaltje boeddhistische filosofie, waarin niet de top van de berg maar de spirituele reis eromheen het ultieme doel is.

Deze en soortgelijke bespiegelingen kenmerken Zonder de top te bereiken, van de Italiaanse auteur Paolo Cognetti. Het is een kort, persoonlijk relaas van zijn tocht van enkele jaren geleden door Dolpo, een Nepalese hoogvlakte diep in het Himalaya-gebergte. De Italiaan wijkt met dit reisverslag qua vorm af van De acht bergen, een psychologische roman over heimwee naar de nat..

