Overleven in de woestijn

De zestienjarige Tikva en haar nicht Noa zijn elkaars beste vriendinnen. Ze wonen in de soekot, het tentenkamp van het volk Israël, dat al jarenlang rondtrekt door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Tikva weet dat haar moeder een Egyptische is, maar verder houdt haar moeder haar verleden angstvallig voor zich. Tikva is een zestienjarige zoals zestienjarigen ook nu zijn: ze dee..

De auteur schreef eerder bijbels-historische romans die zich afspelen in de tijd van het Nieuwe Testament. Voor dit verhaal heeft ze zich grondig verdiept in het leven van de Israëlieten. Nine de Vries verstaat de kunst om beeldend te schrijven. Al lezend waan je jezelf ook in de woestijn, het is alsof je erbij bent.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .