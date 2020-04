Zestig jaar Remco Campert: Een prachtig kleinood gebundeld

Wie de titel van de verhalenbundel Katten en katers leest, kan op het verkeerde been worden gezet. In plaats van een reeks wederwaardigheden over snorrende beesten, staan in het tweede deel namelijk ook de alcoholische ervaringen van auteur Remco Campert centraal. Samensteller en Campertbiografe Mirjam van Hengel verwoordt het zo: ‘En wie zijn oeuvre leest langs de lijnen van deze twee onderwerpen, het dier en de drank, krijgt een schitterend beeld van hoe zijn werk doortrokken is van lichtvoetigheid aan de ene en sombere modderigheid aan de andere kant.’