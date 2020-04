‘Zo levend als je de dingen zelf ervaart, kun je het nooit helemaal uitdrukken in taal’

Nir Baram wordt beschouwd als de opvolger van Amos Oz en David Grossman. Hij is een van de jongere Israëlische literaire sterren. Zijn nieuwe roman is zijn meest persoonlijke tot nu toe, over het sterke menselijke verlangen met iemand anders eenzelfde universum te delen, dezelfde geest.

Nir Baram, 43 jaar, is net als zijn ouders geboren en getogen in Israël. Maar als we nog een generatie teruggaan, is zijn stamboom al snel een potpourri. Zijn Joodse grootouders komen uit Oekraïne, Syrië en andere, voornamelijk Arabische landen. Zijn vader en grootvader waren politici voor de arbeiderspartij. Zijn moeder komt uit een armer milieu, haar vader verkocht schoenen.

Baram groeide op in een middenklassewijk in Jeruzalem, en daarover lezen we ook in zijn nieuwste roman Aan het einde van de nacht. De hoofdpersoon en verteller van het verhaal heet weliswaar Jonatan, maar is een soort alter ego van Baram zelf. In meeslepende, dromerige terugblikken blikt Jonatan terug op zijn vriendschap met Joël. Hun gevechten met andere kinderen, hun gezamenlijk v..

