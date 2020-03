Een Roger of een Tiger? Wat voor opvoeder ben jij?

Sportfans zullen de namen in de kop hierboven direct herkennen. Maar, sporthaters, vreest niet: het punt dat David Epstein maakt in Waarom generalisten verder komen is relevant voor praktisch ieder werkveld.

Waarom generalisten verder komen is geen boek over ouderschap, maar de Amerikaan David Epstein (40) hield tijdens het schrijven van het boek wel degelijk zijn pasgeboren zoontje voor ogen, vertelde hij vorig jaar tegenover The Atlantic. Als ouder speel je veelal bepalende rol in de ontwikkeling van je kind, waar je kroost zich in mag ontwikkelen en waarin niet. Zucht je al..

Zie daar ook de verschillende paden die Roger (Federer) en Tiger (Woods) namen richting de absolute wereldtop van hun sporten, respectievelijk tennis en golf. Epstein begint er zijn boek mee, gebaseerd op een andere New York Times-bestseller van hem, Topsport in de genen. Al op tweejarige leeftijd blijkt Woods een enorm talent te hebben. Zijn vader noemt hem ‘uitverkoren’. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .