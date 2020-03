De eeuwige strijd tegen het virus. Een rondgang door de literatuur.

Historici hebben veel geschreven over de voorlopers van corona, over pest, cholera en Spaanse griep. Een korte rondgang door de literatuur voor wie gedwongen thuiszit en het leed in perspectief wil zien.

In het leven van de mens staan drie dingen vast. Hij wordt geboren, hij sterft, en in de tussentijd is hij geregeld ziek. De ziekten variëren van een lichte verkoudheid tot een epidemie die de loop van de geschiedenis veranderen kan. Het laatste gebeurde na de ontdekking van Amerika door Columbus in 1492. De Indianen, de oorspronkelijke bewoners van Amerika, werden geveld door allerlei ziekten ..

De ziekten van de mensheid zijn het studieobject van de geneeskunde en van de medische geschiedenis. Historici vragen zich af waarom de Indianen zo vatbaar waren voor Europese infectieziekten en waarom Europeanen nauwelijks gevoelig bleken voor kwalen uit Amerika. Alleen syfilis, een geslachtsziekte, zou aan de Indianen te wijten zijn, want kort na de terugkeer van Columbus ging er een syfil..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .