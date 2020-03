Simone de Beauvoir: meer dan de vrouw naast Sartre?

Simone de Beauvoir herinneren wij ons tot nu toe vooral als de vrouw van de 'bijbel van het feminisme': De tweede sekse. In dat erudiete, vuistdikke werk staat de beroemde zin: 'Je komt niet ter wereld als vrouw, je wordt vrouw.' De Beauvoir doet een poging de feiten rond ‘de vrouw’ los te maken van de mythen waar zij altijd mee omgeven is in de cultuur. Zij werkt toe naar een nieuw be..

Verder kenden we De Beauvoir met name als de vrouw naast Jean Paul Sartre. Het is het tragische lot van de vrouw die de vrouw wilde losmaken uit haar vaste rol: dat zij zélf slechts herinnerd werd als ‘de tweede’. Van Sartre zou de filosofische scherpte en vernieuwing komen, De Beauvoir was toch vooral zijn minnares en gesprekspartner.

