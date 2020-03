Diep geluk en een eenvoudig genoegen tijdens een tussendoortje

Ta-Nehisi Coates (1975) maakt als essayist veel indruk. Zijn strijdbare pamfletten zijn even confronterend als overtuigend.

Ta-Nehisi Coates’ nu in het Nederlands vertaalde roman De waterdanser is een mooie illustratie van het verschil tussen beide genres: een essay maakt de lezers iets duidelijk via een rationeel betoog, een goede roman neemt lezers mee door hen gebeurtenissen te laten ervaren.

De waterdanser is Coates’ debuut als romancier, al is dat aan zijn ruimhartige, bloemrijke schrijfstijl niet te merken. De roman begint met een krachtige openingsscène, die je meteen, mede dankzij de goede vertaling, het verhaal intrekt. Coates’ beschrijft het leven van hoofdpersoon Hiram Walker zo beeldend dat verfilming slechts een kwestie van tijd kan zijn. In de Verenigde St..

