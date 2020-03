Romanrecensies: Kim Vogel Sawyer, Julie Klassen en Ann Napolitano

Kim Vogel Sawyer (vert. Geraldine Damstra). KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht 2020. 382 blz.

€ 22,99

In 1895 werd de Internationale Expositie van Katoenstaten gehouden in Atlanta. De nieuwe roman van Kim Vogel Sawyer speelt zich af tijdens deze wereldtentoonstelling, die bijna 800.000 bezoekers trok.

De twintigjarige Lauren werkt in het Vrouwengebouw, in de Zijdekamer. Ze is op zoek naar een huwelijkskandidaat die ook haar moeder in huis wil nemen. Langdon, zoon van een rijke fabriekseigenaar, dient zich al snel aan. De lezer weet al vanaf het begin van het verhaal dat hij niet de ideale kandidaat is, maar onterfd zal worden als hij zich niet snel verlooft. Andere hoofdpersonen zijn de b..

