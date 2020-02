Kinderjaren met rafelrand

Ergens in dit duister

Natascha Wodin (vert. Anne

Folkertsma). Uitg. Atlas Contact,

Amsterdam 2019. 224 blz. € 22,99

+ onvergetelijk verhaal,

rauw en beeldend

- buitengewoon goed vertaald

Elke bladzijde opent een afgrond. Hoeveel kan een kind verdragen?

Natascha Wodin is een Duitse vertaalster en auteur van Oekraïens-Russische afkomst. Als de Amerikanen in 1945 Leipzig bevrijden, is haar moeder drie maanden zwanger. Haar ouders waren dwangarbeiders onder het naziregime. Zo begint een intens verdrietige kindertijd.

