Korte metten met de pest

Per imperatief plakkaat. Overheid en pestbestrijding in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

De pest in Marseille (1720) leidde tot aanscherping van maatregelen in de Nederlandse Republiek. Schilderij Michel Serre (1658-1733). (beeld wikimedia commons)

A.H.M. Kerkhoff. Uitg. Verloren,

Hilversum 2020. 298 blz. € 35

+ relevant onderwerp

+ helder geschreven

Als de pest weer in het land was, keken de steden eerst naar hun eigenbelang.

+ genuanceerd en overtuigend

De pest was een gevreesde ziekte in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dominees en stadsbestuurders ruzieden over de juiste aanpak.

Schrijvers en uitgevers doen gewoonlijk hun best om de aandacht te trekken met aansprekende titels, zoals Revolutie der eenzamen of Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. A.H.M. Kerkhoff (1946) doet dat niet. Zijn boek heet Per imperatief plakkaat. Niet iedereen voelt zich zo tot lezen aangespoord.

