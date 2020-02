Een wonder dat niet in het plaatje past

Arnon Grunberg. Uitg. Lebowski, Amsterdam 2020. 432 blz. € 24,99

+ humoristisch door ironie

- enkele personages te karikaturaal

Als er sprake lijkt te zijn van echte liefde, kan die onmogelijk bestaan zonder offers.

In Bezette gebieden, de nieuwe roman van Arnon Grunberg, is iedereen een patiënt. Grunbergs wereld is wreed en confronterend als vanouds.

Grunberg is Grunberg; dat maakt een tikje voorspelbaar, maar het wekt vooral verwachtingen. Een Grunberg is immers altijd herkenbaar aan zijn thema’s en stijl, maar nooit saai. Bezette gebieden wekt bovendien verwachtingen omdat het de tweede roman is over psychiater Kadoke, die we kennen als de man die in Moedervlekken (2016) een patiënte in huis neemt bij wijze van alterna..

