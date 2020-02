‘Geloven is niét zeker weten. Het moet een zoektocht blijven’

Als er iets is dat Lambert Wierenga waardeert, is het vrijheid. ‘Ik ben altijd een vrije vogel geweest. Ik vind het heel christelijk om vrij te zijn, te durven. Om niet te berusten in dingen die je denkt zeker te weten. Zoveel dingen weten we niet zeker.’ Zelf week hij een leven lang af van de door theologen voorgeschreven conventies binnen de vrijgemaakt-gereformeerde zuil waarin hij opgroe..

Lambert Wierenga (85) ontvangt in zijn ruime appartement aan het Martinikerkhof in de stad Groningen. Aan boeken geen gebrek. De jongste pennenvrucht van Geert Mak ligt op een bijzettafel, de eigen werken - wetenschappelijk, christelijk en over poëzie - beslaan een kleine plank in de wand boekenkast.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .