Ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan een geschiedenis

Gisteren was het tachtig jaar geleden dat de Willem de Zwijgerstichting werd opgericht door de gereformeerde glasfabrikant Koenraad van Baaren.

Hij maakte zich zorgen over de groeiende macht van de katholieken en vond dat de protestantse beginselen versterkt en verdiept moesten worden. Het middel was de Willem de Zwijgerstichting. De stichting gaf jaarlijks enkele brochures uit, die gratis aan donateurs werden verstrekt en in de boekhandel verkrijgbaar waren. De auteurs waren veelal theologen en historici uit de gereformeerde gezind..

+ vernieuwend onderzoek

