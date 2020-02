Draaikolk in je hoofd

Draaikolken in Luna's hoofd

Colette de Bruin. Uitgeverij High5Publishers, 2019. 48 blz. deel 1 uit een serie € 17 10+

Anders

Sam Loman. Uitgeverij Van Goor, Amsterdam 2019. 28 blz. € 13,99 5+

Colette de Bruin heeft ervaring met het begeleiden van mensen met autisme. Ze ontwikkelde een eigen methodiek 'Geef me de 5', waarmee ze betrokkenen meer grip op het leven hoopt te bieden. In haar nieuwe boekenreeks De streepjesserie richt ze zich op kinderen en wil ze handvatten geven om vooral met problemen in de informatieverwerking om te gaan. Dr..

