Tevergeefs sloven en slaven

Lydia Syson (vert. Connie van de

Velde). Uitg. Mozaïek, Utrecht 2020.

431 blz. € 21,99

Als koning heersen over je eigen territorium en niemands knecht zijn. Dat is het doel waarnaar Joseph Peacock streeft. En zijn vrouw en kroost zullen hem koste wat kost helpen die droom waar te maken. Plus een zestal Maori’s. Het verhaal van Lizzie Peacock en Maori Kalala is te boek gesteld in Lydia Sysons debuutroman.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .