Psychologische roman: Een schrijfgroep in de bajes

Luc zit levenslang. Er zijn nu 23 jaar van om. Hij oefent alsmaar op het idee dat de tijd niet verstrijkt. Alleen zo kan hij geestelijk op de been blijven. Dan komt een schrijfster, ene Katrien, in de gevangenis een schrijfcursus geven, een experiment van justitie. Luc kan schrijven, heel goed zelfs, maar weigert mee te doen. Omdat ‘haar uitnodiging aan mijn diepste angst raakt, namelijk: da..

Dit is een van de psychische problemen van de langgestrafte, waarin Christine Otten afdaalt in haar nieuwe roman Een van ons. Het is niet een verhaal met vele gebeurtenissen, het is vooral een verhaal achter en na de gebeurtenissen. Het maakt iets wakker bij de lezer. Wat weet ik eigenlijk over de bewoners van een gevangenis? Hooguit was ik daar, zoals in het Monopolyspel, ‘slechts op bezoek’.

