Vluchten met robot

Damien Love. Uitgeverij Condor, Amsterdam 2019. Vertaald uit het Engels door Maria Postema, 336 blz. € 17,99 12+

Robotjacht is echt een boek voor jongeren die van mysterie en avontuur houden. Er gebeurt van alles in een hoge versnelling wat al meteen te merken is in de intense proloog.





Daarin neemt de Engelse auteur Damien Love de lezer mee naar een muffe speelgoedwinkel in een oude buurt in Praag. De eigenaar van de winkel wordt aangevallen door twee bijzondere figuren: Een man met een vilthoed en een lange jas en een klein, ernstig meisje. Na de proloog begint het boek kalm en rustig. Alex (12) woont bij zijn moeder en heeft zijn eigen alledaagse problemen o..

