‘Al jong dacht ik: de dingen die we om ons heen zien, hoeven niet per se zó te zijn’

Er zijn schrijvers die levenslang op één aambeeld slaan. Vader-zoonproblemen, kerkverlating, wurgende jeugdbanden, de beknelling van het dorp dat wordt ontvlucht. En dan zijn er schrijvers die blijven verrassen. Zo’n schrijver is Richard Osinga. Elk van zijn, tot nu toe vier, boeken is anders dan het vorige. Ze ruiken niet naar spruitjes, maar naar specerijen. De ramen naar..

Er zijn, vertelt een Joodse legende, zesendertig verborgen rechtvaardigen in deze wereld. Stille werkers, die als beschermengelen door de geschiedenis scharrelen. En dankzij wie het einde der tijden telkens nog net op tijd wordt uitgesteld. In zijn nieuwe boek laat Osinga (Haarlem, 1971) die rechtvaardigen overal opduiken: kriskras door de eeuwen en wereldrijken heen, in ve..

