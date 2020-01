Een verslaguit de hel

Eddy de Wind. Uitg. Meulenhof,

Amsterdam 2020. 224 blz. € 19,99

Op 27 januari, 75 jaar geleden, direct nadat vernietigingskamp Auschwitz was bevrijd door de Russen, begon de jonge arts Eddy de Wind aan een verslag over wat hij daar had meegemaakt. Eindstation Auschwitz is een verslag uit de hel maar ook een liefdesgeschiedenis.

Vernietigingskamp Auschwitz ligt in het zuiden van Polen, niet ver van Krakow. Russische soldaten bevrijdden het op 27 januari. Naar schatting 1,3 miljoen mensen werden naar het kamp afgevoerd; slechts 200.000 overleefden. Uit Nederland kwamen 57.000 mensen en nog geen 2 procent (900) bleef hiervan in leven. Eddy de Wind was een van hen.

