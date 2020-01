De literaire broer van Freud

Stefan Zweig (vert. Ria van Hengel). Uitg. Van Oorschot, Amsterdam 2019. 656 blz. € 40

Schaaknovelle is een van de achttien novellen van Stefan Zweig die voor de nieuwe bundel Fantastische nacht en andere verhalen in het Nederlands zijn vertaald. Zweig beheerst de kunst van het prikkelen van de nieuwsgierigheid tot in de perfectie.

De Joods-Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig (1881-1942) is voor veel lezers een gids naar de geschiedenis. Zweigs geromantiseerde biografieën van onder anderen Erasmus, Joseph Fouché en Marie Antoinette zijn knap en toegankelijk geschreven. Dat geldt ook voor zijn autobiografie De wereld van gisteren. Of de roman over Calvijn met de titel Castellio contra Calvijn ..

