Psychologie van de Boze

John Milton (vertaling, toelichting en nawoord van Peter Verstegen). Uitg. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 2019. 497 blz. € 34,99

+ een klassieker prachtig

nieuw vertaald

+ intrigerende psychologie

van de Satan

De onvolprezen Perpetua-reeks van Athenaeum - Polak & Van Gennep, waarin volgens de uitgever ‘de honderd beste boeken uit de wereldliteratuur’ verschijnen, is een uitstekende aanleiding om de slechte gewoonte te doorbreken. Je kunt je nu grenzeloos inleven in de geest van Satan én zwijmelen bij een romantische Adam en Eva. Het paradijs verloren verscheen in 1667...

