Michael Berg. Uitg. The House of Books, Amsterdam 2019.

336 blz. € 21,99

Een schrijfster van spannende boeken kan al jaren geen letter meer op papier krijgen. Om aan die blokkade te ontsnappen, vertrekt zij stilletjes naar een vakantievilla in Frankrijk. Haar verstikkende relatie met een oudere man laat zij achter zich. In die omgeving hoopt zij haar inspiratie terug te vinden. Dat lukt haar niet erg goed. Zij verliest zich in het bespieden van haar geheimzinnige bu..

