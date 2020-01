Soep van tafelpoten

Aefke ten Hagen. Uitgeverij Kluitman, Alkmaar 2019. 144 blz. € 14,99 10+

Fiep (11) houdt van gitaarspelen en is voor het eerst een beetje verliefd op de stoere Mats. Allemaal leuke dingen en die heeft ze ook hard nodig, omdat het thuis helemaal niet zo gezellig is. Haar moeder heeft namelijk een bipolaire stoornis, waardoor ze heel onvoorspelbaar kan reageren.





Soms is de moeder van Fiep heel druk en gedraagt ze zich vreemd. Fiep schaamt zich als ze door haar moeder bijvoorbeeld naar school wordt gebracht in een gekke elfenjurk of als ze haar moeder op een ouderavond het podium op ziet klimmen om raar te dansen. En wat een drama als het hele gezin in de Efteling door het gevaarlijke gedrag van haar moeder wordt weggestuurd. Fiep is het helemaal zat, m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .