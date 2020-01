Macabere roman over wonderbaarlijke vrouw

Bijna iedereen zal de naam Madame Tussauds kennen, als maakster van levensechte wassen beelden. Maar weinigen weten van haar turbulente en bijzondere levensloop. Petite vertelt hoe de Zwitserse Marie Grosholtz via Parijs in Londen terechtkwam en daar de bekendste waskunstenaar ter wereld werd. Petite is een goed geschreven en interessant boek, bij vlagen plastisch en macaber. Er komen heel wat moorden en afgehakte hoofden in voor. Plastisch, omdat Marie in de leer is bij de arts Philippe Curtius, die lichaamsdelen in was namaakt. En macaber, omdat het boek zich voor een deel rond de Franse Revolutie afspeelt, toen de guillotine zijn hoogtijdagen beleefde.