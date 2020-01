Leent elk willekeurig onderwerp zich voor de poëzie? Toen ik daarover nadacht, kwamen er twee volstrekt uiteenlopende dichtregels in me op. Twee regels, een mededeling en een vraag. Gewone woorden, maar een groter verschil in effect is nauwelijks denkbaar.

Ooit dichtte C.B. Vaandrager ‘de kroketten in het restaurant/zijn aan de kleine kant’. Het zijn regels uit het gedicht Made in Madurodam te vinden in de bundel Totale poëzie (1981) waarin ook gedichten staan met titels als Kruiwagen en Tandenborstel. Over alles, ook over gewone gebruiksvoorwerpen valt kennelijk poëzie te schrijven. Dergelijke gedichten kunnen op de lachspieren werken, maar voorbij de glimlach is er soms aanleiding voor een diepere reflectie. Dat kan me ook overkomen bij gedichten van de onlangs overleden Rotterdamse dichter Jules Deelder. Met alledaagse woorden grotere dingen zeggen.

Eeuwen eerder begon een andere dichter een van zijn gedichten met ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten’, een regel die op het keerpunt in de wereldgeschiedenis zal worden geciteerd en in de loop der eeuwen door velen existentieel is beleefd. De regel van de dichter David kwam terecht in de bijbelse bloemlezing Het boek der psalmen (psalm 22). In gewone taal verwoordt het een nauwelijks te bevatten thema.

Het zijn twee extreem uiteenlopende voorbeelden maar, alledaags of verheven, alles raakt aan het bestaan en is daarmee onderwerp van poëzie. Twee prachtige maar erg verschillende bundels tonen dat aan. Een bloemlezing met gedichten over het dagelijkse weer en een gevarieerde bundel over het leven van Jezus. Nogal diverse onderwerpen dus.

Ik blijf van hem dromen, het leven van Jezus in gedichten is een bundel waarin in zeven afdelingen, van advent tot inspiratie en ontmoeting, gedichten zijn opgenomen van tal van Nederlandse dichters. In zijn essay ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ komt de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter tot de conclusie dat het streven naar geluk als levensdoel een vergissing is. Niet geluk is het ultieme doel, maar streven naar zin en betekenis is waar het leven om draait. De samenstellers van de bundel zullen dit van harte onderschrijven. Voor velen geldt dat de zin van het leven allereerst en vooral wordt gevonden in het dagelijks werk, de zorg voor een ander, de bijdrage aan kerk of maatschappelijke instellingen. De inleiders stellen terecht dat veel mensen in onze geseculariseerde samenleving op zoek zijn naar meer. Bij het overdenken van de zin van het leven kan hulp welkom zijn en die kan gevonden worden in gedichten of ook in het voorbeeldige leven van de ander of de Ander.

Eeuwenlang is het voor de mensheid vanzelfsprekend geweest dat de zin van het leven gelegen was in het geloof in het verlossende werk van Christus. Die vanzelfsprekendheid is allang verdwenen. Voor velen is – soms even vanzelfsprekend – de kunst in de plaats gekomen van het geloof. Wat deze bundel doet, is op fraaie en gevarieerde wijze demonstreren dat die twee geen tegenstelling vormen, maar een ontroerende verbinding kunnen aangaan.

Hij was toch in de buurt

Hij was toch in de buurt, en men had veel gehoord

van deze stadsgenoot. Dus mooi dat Hij de kans kreeg

tijdens de dienst. Hem wordt het boek gegeven.

En Hij kiest voor iets goeds. Hij zingt de oude woorden:

de blinden zullen zien en de gevangenis stroomt leeg.

De sfeer is goed omdat Hij prachtig heeft gelezen,

maar Hij gaat zitten. Iedereen blijft kijken

tot Hij ook zelf iets zegt, dat in de geest blijft

van deze warme tekst. Dus gaat Hij toch weer staan

en kondigt aan dat Hij het boek heeft dichtgedaan

omdat het nu begint. En dat Hij wat beloofd is, doen zal.

Na al die jaren brengt hij troost. Zo moet het zijn gegaan:

Een ongelofelijke stilte valt.

Het hier geciteerde gedicht van Menno van der Beek is zo’n gedicht waarin grote thematiek en alledaagse taal prachtig met elkaar in balans zijn en juist daardoor raakt en indrukwekkend is. Het is een poëtische verwoording van het bezoek van Jezus aan de synagoge in Nazareth (Lucas 4: 14-21) waarin Hij enkele verzen uit Jesaja voorleest. Het is geen moeilijk gedicht, maar wat wel intrigeert is de vraag waarom in de voorlaatste regel ‘hij’ met een kleine letter is geschreven.

In het hele gedicht is telkens een hoofdletter gebruikt tot in deze laatste regel. Is het een drukfout? Dat blijkt niet het geval. Ook in de bron (Schriftgedichten, poëzie bij het kerkelijk jaar, 2013) staat het zo. Gaat het dan om het benadrukken van Jezus als mens vanuit het perspectief van de synagogegangers? Eén (hoofd-)letter kan in het zoeken naar zin van het leven van grote betekenis zijn, maar ook in de poëzie veel te denken geven.

De tweede bloemlezing is het prachtig vormgegeven Weer en wind, 100 gedichten en 100 gezichten. In het voorwoord vragen de samenstellers zich af ‘welke geheimzinnige invloed het weer op ons heeft en hoe kunstenaars dat nationale weer bezingen en afbeelden’. De gedichten moesten dus gaan over het weer in de lage landen, zeg maar het Nederlandstalig weer. Het leverde een honderdtal gedichten op waarvan de meeste – anders dan de afgebeelde kunstwerken – van de laatste tientallen jaren zijn. Het resultaat is een bloemlezing waarin veel gedichten zijn gewijd aan herfst en winter en aan weersomstandigheden die daarbij horen. De veronderstelling is dat dit komt door de associatie met vergankelijkheid en dood. Opnieuw zien we dus de verbinding tussen dagelijkse omstandigheden en grote thema’s.

Het belangrijkste criterium dat de samenstellers hanteerden, was dat ze de gedichten zelf mooi moesten vinden. Dat lijkt me een overtuigende reden. Mooi vind ik in ieder geval dat ook een gedicht van Paul Rodenko is opgenomen, het gedicht dat in mijn middelbareschooltijd heeft bijgedragen aan het begin van een levenslange liefde voor de poëzie.

Februarizon



Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open

het straatgebeuren zeilt uit witte

verten aan

arbeiders bouwen met aluinen handen aan

een raamloos huis van trappen en

piano’s.

De populieren werpen met een

schoolse nijging

elkaar een bal vol vogelstemmen toe

en héél hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig

helblauwe bloemen op helblauwe zijde.

De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind.

Ik draag het donzen masker van

de eerste lentewind.

Sterke poëzie weet oppervlakte en diepgang, beschrijving en gevoel op onnadrukkelijke wijze met elkaar te verbinden. Deze twee bloemlezingen laten zien dat dit tot heel verschillende, maar in beide gevallen tot prachtige bundels kan leiden.

Weer en Wind.

100 gedichten en

100 gezichten

Samenstelling Boudewijn Bakker, Helmi Goudszwaard, Nicolaas Matsier. Uitg. Thoth, Bussum 2019, 240 blz.

€ 19,95

Ik blijf van hem

dromen. Het

leven van Jezus

in gedichten

Samenstelling Jan de Bas, Arie Bijl. Uitg. KokBoekencentrum, Utrecht 2019, 176 blz.

€ 17,99