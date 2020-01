Luchtige roman met duistere ondertoon

Midden-Europese romans tonen vaak een tragikomische blik op het menselijk bestaan. Met Baron Wenckheim keert terug levert László Krasznahorkai een even tragische als komische parabel af, gesitueerd in het hedendaagse Hongarije, over valse hoop en een samenleving in verval.

Krasznahorkai werd als schrijver bekend met zijn roman Satanstango (uit 1985, in het Nederlands pas vertaald in 2012), prachtig verfilmd door zijn landgenoot Béla Tarr. In 2015 was hij de eerste Hongaar die de Man Booker International Prize won. Zijn laatste roman uit 2016 werd opnieuw vertaald door Mari Alföldy, die ook tekende voor veel werk van andere Hongaarse schrijvers.

Waar in Satanstango het belangrijkste personage nog een oplichter is die terugkeert als profeet, is de hoofdpersoon van zijn jongste roman een oude aristocraat die uit Argentinië terugkeert naar een in slaap gesukkelde provinciestad. Dol van enthousiasme kijken de bewoners reikhalzend uit naar deze ‘verlosser’, onder meer vanwege diens vermeende miljoenen. Een geweldige ontvangst wordt georganiseerd voor de baron, die eigenlijk zijn land moest ontvluchten vanwege gokschulden. Dat dit niet goed kan aflopen staat al vanaf het begin vast. De desillusies leiden tot een ongrijpbare angst bij de bevolking, culminerend in een grandioze apocalyps.

Krasznahorkai beschrijft een plaats in verval: het plastic waait er door de straten, de talrijke toeristen zijn vervangen door migranten, en de ordehandhavers zijn corrupt. De Hongaar drijft bovendien flink de spot met zijn volksgenoten; het is eigenlijk een mirakel dat het boek ook in eigen land goed werd ontvangen.

Toch is Baron Wenckheim keert terug luchtiger van aard dan zijn eerdere werk, met kleurrijke scènes en personages. Zo speelt, als de baron eenmaal per trein aankomt, een gewelddadige motorbende Don’t cry for me Argentina uit Evita op de claxons van hun motors. Door een frivole schrijfwijze leest het allemaal als een trein, en de vele perspectiefwisselingen dragen bij aan het ironische karakter. Minpunt is dat het even duurt voordat de roman op gang komt.

De toon van deze roman mag luchtig zijn, de ondertoon is duister. De eenzaamheid van vele karakters, de heimwee naar vervlogen tijden,en het ten prooi vallen aan valse profeten zijn bij Krasznahorkai symptomen van een donker universum waarin angst en onzekerheid regeren. Het is een spiegel voor de westerse mens die in tijden van verandering balanceert tussen nostalgie en het verlangen naar perspectief.

Met deze tragikomische roman is opnieuw een prachtig werk van de 65-jarige Krasznahorkai beschikbaar in het Nederlands. Hij heeft aangegeven dat het zijn laatste boek is - laten we in dat geval ten minste hopen dat zijn overige werk ook nog vertaald wordt.

Baron Wenckheim keert terug

László Krasznahorkai (vert. Mari Alföldy). Uitg.j Wereldbibliotheek, Amsterdam 2019. 496 blz. € 29,99

+ tragikomische stijl en boeiende thema’s gecombineerd

+ kleurrijke scènes en personages