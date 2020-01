De aal die ons ontglipt

‘Een kronkelend, raadselachtig mirakel.’ Zo karakteriseert de Zweedse journalist Patrik Svensson de aal, of zoals hij ook wel heet: de paling. De aal glibbert door heel zijn debuut. Net als die bijzondere vis is ook dit boek lastig te vangen.

Het is geen autobiografische roman, ook geen puur non-fictieboek. Eerder een mengvorm. Twee ‘soorten’ hoofdstukken wisselen elkaar af: informatieve en autobiografische. In de autobiografische hoofdstukken blikt Svensson terug op zijn vader, vooral op de avonden dat ze samen op paling visten. In de informatieve hoofdstukken krijgt de lezer vooral geschiedenis voorgeschoteld. Over onderzoekers die door de eeuwen heen het ‘palingmysterie’ probeerden te doorgronden. Want waar paait de paling, waarom legt hij zo’n lange route af, van zee naar rivier en weer terug? En hoe kan het dat hij de weg zo goed weet?

Aristoteles, Freud, onderzoeker Johannes Schmidt, bioloog Rachel Carson (bekend van Silent Spring), ze hebben zich allemaal intensief met de paling beziggehouden. Svensson behandelt hen op chronologische volgorde, wat het spannend maakt. Stapje voor stapje komt de lezer meer te weten over de aal, die zo lastig te ontraadselen is. Toch duurt het tot pakweg pagina 150 voordat het boek je echt in de greep krijgt. Niet alle ‘weetjes’ zijn namelijk even interessant; bovendien valt de auteur vaak in herhaling. Wat hij zelf meldt, lezen we in de brieven en verslagen van de onderzoekers nogmaals en vice versa.

Svensson verbindt de zoektocht naar de paling bovendien erg graag met het levensverhaal van deze onderzoekers. Zo zou, schrijft hij, het besef dat bij palingen de waarheid diep onder het oppervlak verborgen ligt, van invloed kunnen zijn geweest op Freuds psychoanalyse. Dit soort speculaties zijn best leuk, maar ze hebben ook iets vergezochts en rieken naar ‘psychologie van de koude grond’. Iets soortgelijks geldt voor de filosofische bespiegelingen, bijvoorbeeld als Svensson nadenkt over de ‘zin van paling peuren’ of het verschil tussen geloven en weten. Versimpeling en amateuristisch gefilosofeer liggen dan op de loer. Ook de verbinding die Svensson in zijn boek legt tussen de paling en de mens – de raadselachtigheid van de paling roept bij de mens eigen levensvragen op – krijgt op den duur iets gekunstelds en geforceerds.

dwaas

Mooi is hoe Svensson in de andere hoofdstukken zijn vader en zijn verhouding met hem schetst. Een harde werker, die overdag asfaltwegen aanlegde, en die ’s avonds met hem als kind in de rivier op paling ging vissen. Het zijn kostbare momenten, in een zwijgzame saamhorigheid. Hier kom je ook mooie zinnen en (natuur)beschrijvingen tegen. De praktijk van de palingvisserij krijg je bovendien goed mee, die soms wreder is dan je bij zijn vader – volgens Patrik Svensson namelijk een dierenvriend – zou verwachten: palingen worden levend gevild, wormen in een grasland geëlektrocuteerd.

De dood is voor de paling overigens betrekkelijk. Zonder kop kan hij, net als een kip, nog minutenlang bewegen. Eén keer heeft Svensson zelfs meegemaakt hoe een paling doodging en toch weer tot leven kwam. ‘Ik ben een getuige,’ schrijft hij. Het brengt hem bij wat Paulus schrijft over Christus en hij verzucht: ‘Alleen een dwaas kan in de wederopstanding geloven, maar soms wenste ik wel dat ik een dwaas was’.

Zijn basis, het rationele denken, ontglipt hem dan voor even. Zoals de paling ons continu ontglipt door zijn raadselachtigheid. Zorgelijk is wel dat hij ons nu ook begint te ontvallen. Hij sterft massaal uit door toedoen van de mens. Svensson schetst een schrikbeeld: de paling wordt de dodo van de eenentwintigste eeuw. Nee, dat wil je na het lezen van dit boek niet. Je hebt een zwak gekregen voor dit wonderlijke dier. Alleen daarom al is dit boek sympathiek en lezenswaardig. ■

De lange weg naar huis. Over een vader, een zoon en de paling

Patrik Svensson. Uitg. Thomas Rap, Amsterdam 2019. 256 blz. € 19,99

+ wekt genegenheid voor de paling op

- amateuristisch gefilosofeer

- onnodige herhalingen