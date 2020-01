Boekrecensie: Religieuze leiders en de interreligieuze dialoog

Dit boek heeft als hoofdonderwerp het gesprek tussen de religies. Er is voor gekozen om een aantal geestelijke leiders met veel ervaring van dit soort gesprekken te interviewen. De vraag werd gesteld naar hun doelstellingen, hun theologische visie en de obstakels die zij tegenkwamen. Aan het eind van het boek zijn de interviews integraal opgenomen, zij het in deels slecht leesbare druk. De conclusie is dat zowel het absolute als relativerende denken de dialoog niet helpen. Wie zich boven de ander stelt met zijn waarheid of wie de ander net zoveel waarheid toedicht in relativerende zin loopt vast. Het antwoord op de vraag wanneer een dialoog geslaagd is, is even divers als het aantal deelnemers. Een gemene deler is wel dat respect voor het denken van de ander helpt om het kritisch vermogen tot reflectie op het eigen gedachtegoed te bevorderen. Het boek maakt nieuwsgierig naar de conclusies als de interviews meer met de gewone man of vrouw zouden zijn gehouden, het betreft nu specialisten. Die laatste vind je in de maatschappij niet zoveel.