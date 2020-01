Boekrecensie: Psalmen. Genesis. Twee delen uit de serie Lessen voor het leven

Max Lucado is een populaire Amerikaanse schrijver. Hij schrijft kinderboeken, de Nerflanderserie, en stichtelijke werken. Zijn werk is eenvoudig en direct te noemen, met een heldere structuur en een duidelijke boodschap. Dat kenmerkt ook de deeltjes uit de serie Levenslessen die nu zijn vertaald uit het Engels. De hoofdstukjes worden ingeleid met een situatieschets en reflectie. Daar eindigen de stukjes ook mee, om verder over na te denken. Het deeltje over de Psalmen probeert de rode draad in de liederen te laten zien, het verlangen naar God. Dat verlangen uit zich soms in een opstandige kreet, soms in een uitbundig lied, dan weer in persoonlijk gebed en een andere keer in een volkslied. Max ziet Genesis als een geschiedenisboek, een familiegeschiedenis waarin zonde en verlossing van zonde de hoofdrol spelen. Verwacht geen verrassende inzichten, wel pakkende beelden en reflectie die tot nadenken stemt.

+ eenvoudige en directe bijbelstudies

- niet vernieuwend, hooguit beeldend

Psalmen. Genesis. Twee delen uit de serie Lessen voor het leven

Max Lucado. Uitg. KokBoekencentrum, Utrecht 2019.

128 blz. € 12,99