Boekrecensie: Wat de Bijbel zegt over de duivel

Er is een geestelijke strijd gaande tussen Christus en de satan, tussen Gods volk en hen die aan de kant van satan staan. In dit boek probeert de christelijk gereformeerde emerituspredikant de duivel te beschrijven. Het belangrijkste werk van de Boze is stuk te maken wat van God is, Zijn schepping, zijn Zoon, zijn kinderen. De auteur gaat uit van de Schrift als Gods onfeilbaar Woord. Gaat het dus over zonde en kwade zaken dan moet daar de duivel achter zitten, ook als het mensenwerk is. Voorbeelden heeft hij te over, van Amalek en zijn strijd tot David en zijn volkstelling. De schrijver vindt dat zijn boek mensen bang kan maken – de vorst der duisternis houdt zijn zaakjes liever in het donker – maar hoopt dat ze verder kijken, naar Christus die het kwaad overwon. Het taaleigen en het lezersadres is dat van de bevindelijk reformatorische hoek. Anderen kunnen daar ook wat van opsteken. Soms roept de tekst onnodig vragen op, zoals aan het slot waar staat dat satan moet toekijken op Petrus en Maria Magdalena die als overwinnaars uit de strijd zijn gekomen. Dat lijkt me strijdig met de volkomen bevrijding en overwinning. Het kwaad is weggedaan uit onze ogen, voorgoed.

+ overzicht en inzicht in het werk van de Boze

- gericht op eigen doelgroep



Uitg. Den Hertog

De Boze

overwonnen.

Wat de Bijbel zegt over de duivel

Ds. P. den Butter. Uitg. Den Hertog, Houten 2019, 141 blz. € 18,90