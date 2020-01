Boekrecensie: Gaan voor God. Leven als christen met uitstraling

Dit boek is een heruitgave van een eerdere editie uit 2010. De schrijver heeft het geüpdatet. Eigenlijk wel jammer dat niet zichtbaar wordt waar en waarom hij dit heeft gedaan en of er nog verandering van visie in het boek zit. Het voorwoord komt niet verder dan dat niemand meer ‘kasten vol cd’s’ heeft. Nou ja. Overigens is het een prettig leesbaar boek over een wezenlijk thema van het christelijk leven, je christelijk imago voor de mensen. Wordt Jezus zichtbaar door jouw leven en omgang met de dingen, zoals met geld en met milieu en met seksualiteit? De predikant uit Rotterdam is pastoraal bekend met de lastige kanten van sommige onderwerpen en visies. Hij probeert vast te houden aan een klassiek christelijke moraal en toch vrijuit om te gaan met mensen die daar anders over denken en kiezen. Hij pleit bijvoorbeeld voor homoseksuelen om te leven in onthouding op grond van zijn lezen van de Bijbel, maar spoort tegelijkertijd aan om mensen die hierin anders kiezen te aanvaarden in de vriendenkring.