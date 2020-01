Boekrecensie: Niet zonder hoop. Religieuze crisis als kans

De Tsjechische priester en filosoof Tomás Halík is goed in staat te verwoorden wat de sleutel tot het geloof is in een tijd dat het christendom in de crisis van de secularisatie verkeert, dat is de hoop. Door hoop te houden op en in de toekomst gaat de gesloten afdeling van het christelijk geloof weer open. Het ouderwetse geloof met zijn zekerheden is dood, maar net als Christus is opgestaan uit de doden, zo zal het geloof overwinnen, als een vreemde gestalte, anders dan voorheen. De schrijver heeft een kritische, haast cynische trant van schrijven, vol zelfspot. Dat verveelt regelmatig. Toch boeit zijn boodschap, al is het maar omdat die steeds weer terugkeert naar de realiteit, bijvoorbeeld die van de armoede. Die ziet er op straat anders uit dan in de kloosters. Geloof richt zich op de concrete kant, geef de armen kans en waardigheid terug, anders stelt het geloof weinig voor. De hoofdstukken zijn essayachtig geschreven. De rode draad is de hoop, de boodschap is hoopvol: uiteindelijk wacht een vreugdevolle verrassing voor het geloof. De omslag met een foto van het Pantheon in Rome is symbolisch: een groot gat van licht in een schijnbaar alles omvattende koepel. Oftewel hoop in een gesloten wereldbeeld.

+ hoopvolle boodschap in een geseculariseerde wereld

- cynische schrijftrant

Niet zonder hoop. Religieuze crisis

als kans

Tomás Halík. Uitg. KokBoekencentrum, Utrecht 2019. 184 blz.

€ 19,99