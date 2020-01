Boekrecensie: Augustinus. Van zoeker naar voorbeeld

De schrijver is vertrouwd met de wereld van reformatorische jongeren. Dat is te merken aan de toonzetting en inhoud van zijn poging om het leven van Augustinus te beschrijven. Het gebruik van de Statenvertaling noemt hij een concessie. De voorbeelden zijn herkenbaar voor de doelgroep, bijvoorbeeld in het hoofdstukje over seksualiteit waar een jong stel na drie jaar verkering kiest voor seksuele omgang ondanks hun ongetrouwde levensstatus. Augustinus zou daar anders over denken. De biografische schets leunt sterk op in het Nederlands uitgegeven preken en het bekende Belijdenissen. De daaruit bekende hoogtepunten zoals een biddende moeder en de om de Bijbel te nemen en te lezen, komen terug. Ook de strijd tegen de donatisten, een strijd om de rechte leer, komt naar voren. Deze wordt anachronistisch verbonden met een keuze tussen twee orthodoxe kerken. Dat lijkt me al te kort door de bocht, Augustinus voert de strijd binnen de ene en ongedeelde kerk. Al met al toch een leesbare kennismaking met Augustinus voor wie nog weinig van hem wist.

+ eenvoudige biografische schets, geschikt voor de doelgroep

- de verbinding met het heden is beperkt tot de doelgroep