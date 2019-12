Als een katholiek en een protestant de geloofsbelijdenis van Nicea uitleggen

Zeg je ‘ik’ of zeg je ‘wij’ als je het geloof belijdt? Dat hangt ervan af. Bij de Twaalf Artikelen zeggen we ik. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Geloven is een persoonlijke zaak, een belangrijk accent in het protestantisme. Wat is jouw enige troost, vraagt de catechismus. De geloofsbelijdenis van Nicea begint met wij: wij geloven in één God. Zo stond het er oorspronkelijk in het Grieks. In het Latijnse westen is men al gauw overgegaan op het enkelvoud en zo wordt deze belijdenis nog steeds gezongen in de misviering: credo in unum deum.

Bram van de Beek en Herwi Rikhof, die in het boek Wij geloven de Niceense belijdenis uitleggen, kiezen overtuigd voor het wij. Dat het ik in het westen en zeker in het protestantisme dominant is geworden beschouwen zij als een verlies, want de kerk is er eerder dan de enkele gelovige. Het aardige van dit boek is, dat dit wij ook slaat op de ontmoeting van de tradities die de beide auteurs vertegenwoordigen, de katholieke en de reformatorische. Rikhof en Van de Beek zijn gepensioneerde hoogleraren in de systematische theologie en zij geven met hun expertise een fraaie inkijk in het ontstaan en de groei van deze belijdenistekst en de vastlegging ervan op de synodes van Nicea (325) en Constantinopel (381). Zij laten het niet bij een historische toelichting maar zij leveren een theologische ontvouwing met het oog op de gelovigen en de cultuur van nu.

Wat gebeurt er als een katholiek en een protestant samen zo’n boek schrijven? Dan komt de een met Thomas van Aquino tevoorschijn en het Tweede Vaticaans Concilie en de ander met Calvijn, terwijl Augustinus en Tertullianus gemeenschappelijk erfgoed zijn. De beurten worden netjes verdeeld en als lezer heb je vrij gauw door wie er aan het woord is. Het idioom is verschillend: doopsel en bekoring klinken katholiek, eucharistie is de term die door beide auteurs wordt gebruikt en dat is een tendens je steeds meer bij protestantse theologen ziet. Het woord eucharistie heeft nu eenmaal meer bijbelse papieren dan avondmaal. Als het over het mensbeeld gaat is de katholiek zegswijze: wij kleine mensen, die beperkt zijn en moreel zwak. De protestant heeft het over wij zondaars, twijfelaars, wanhopigen, we lopen tegen onszelf aan.





De schrijvers bevestigen niet elkaars vooroordelen maar ze proberen recht te doen aan ieders bedoeling en een beweging te maken naar elkaar toe. Want de grote vooronderstelling in dit boek is: wij delen één geloof, wij belijden één God, die Vader, Zoon en Geest is. En de ruimte waarbinnen we dat doen is de ene heilige en katholieke kerk. Enige spanning rond de vraag wie er tot de kerk behoren is in dit boek niet te vinden. Alle gedoopten behoren er toe, zij zijn ingevoegd in het ene lichaam van Christus. Natuurlijk zien de schrijvers het schisma van de zestiende eeuw onder ogen, al concluderen zij dat er na het concilie van Trente (waar de katholieke kerk zichzelf hervormde) eigenlijk geen reden meer was tot scheiding.

paradox

De vraag naar wie er tot de kerk behoren is van katholieke zijde zeker niet zo eenduidig beantwoord als in dit boek gebeurt: als protestant word je in ieder geval niet verwacht bij de viering van de eucharistie. Het is een paradox die bij lezing van dit boek zich aan je opdringt: er is geestelijke herkenning en daar waar die het sterkst is, in de ervaring van de eucharistie als de viering van de verlossing en het uitzicht op het leven in de toekomende eeuw, stokt het. De auteurs zwijgen erover, wat jammer is want er zijn ongetwijfeld theologische achtergronden voor de impasse.

Over Maria wordt in de katholieke theologie anders gedacht, sinds Vaticanum II. Helder wordt uitgelegd dat zij door haar genadegave (moeder Gods te zijn) ver verheven is boven alle schepselen in hemel en op aarde, maar dat zij tegelijk hoort bij de mensen die verlossing nodig hebben. Maria ziet zichzelf in haar lofzang als een van de armen die hun heil van God verwachten en krijgen. Zij is een model voor de gelovigen, doorschijnend is zij tot op God. Alle geslachten prijzen haar gelukkig. Er is, zo leer ik, reden voor een bijzondere aandacht voor Maria en Gods genade in haar. Maar als ik de twee stemmen over dit onderwerp beluister, dan blijft de indruk over van twee die een heel eind samen oplopen tot een van hen afslaat naar de Mariakapel om hulp en heil van haar te verwachten. Ik zie mezelf op een afstand toekijken, genietend van Maria-motetten en schilderingen van Fra Angelico. Zoveel creativiteit om haar heen – toch kom ik niet mee en ik heb niet de indruk dat de katholieke stem erg aandringt.

Dit boek toont een ontmoeting van twee theologen die orthodox willen denken en zich door de Bijbel laten leiden. Beiden zijn ze overtuigd van de werkelijkheid van het eeuwige leven dat hier op aarde al geleefd wordt in de gemeenschap met Christus door de Heilige Geest. Omdat het eeuwige leven nu al begint, kun je als christen deze wereld, die schepping is en vaak ontredderd, aanvaarden en doen wat er te doen is: moedelozen helpen, zieken verzorgen, vluchtelingen opvangen - ook al weet je dat het dweilen is met de kraan open en dat je de wereldgeschiedenis niet kunt veranderen. En dan volgt deze onnavolgbare zin, in een typisch rooms idioom: ‘In de wereld van begrensde mensen kunnen we alleen begrensde dingen doen om evenzeer begrensde problemen een klein beetje te begrenzen’. De wijsheid van een dorpspastoor die je een weggetje wijst door het leven. ■