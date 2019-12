Zes fascisten en hun drijfveren

Waarom zou iemand fascist of nationaalsocialist willen worden?, vraagt Willem Huberts zich af in de bronnenuitgave Er moest iets nieuws komen!, getuigenissen van zes Nederlandse fascisten. Huberts zou het kunnen weten, want twee jaar geleden promoveerde hij op het Nederlandse fascisme tussen 1923 en 1945: In de ban van een beter verleden. Daarin schetst hij de ontwikkeling en de verschijningsvormen van het Nederlandse fascisme, dat talrijke partijtjes, beweginkjes en leidertjes kende. Huberts vergeleek het Nederlandse fascisme met een chemisch proces ‘met al zijn splitsingen en fusies’.

Het nieuwste boek van Huberts is een nuttige aanvulling op het proefschrift. Het bevat de getuigenissen van zes Nederlandse fascisten: Max d’Ansembourg, Alfred Haighton, George Kettmann, George Labouchere, Willem Lensink en Bertus Smit. De getuigenissen zijn niet eerder gepubliceerd en lopen wat aard en omvang betreft uiteen. Het langste is dat van George Labouchere: Chronologische reeks van gegevens betreffende de geschiedenis der politieke beweging op nationaal-maatschappelijke grondslag in Nederland tot 1934.

opkomst

Het document telt bijna tweehonderd bladzijden en is een belangrijke bron voor de bestudering van de opkomst van het fascisme in Nederland. Labouchere, een getalenteerd kunsthistoricus, schreef het tijdens zijn gevangenschap na de oorlog, op verzoek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, dat inzicht wilde krijgen in de beginjaren van het Nederlandse fascisme. Labouchere, begiftigd met een ijzeren geheugen, stelde niet teleur. Hij schreef een doorwrocht, samenhangend en breedvoerig document. In de inleiding legt Huberts uit, waarom het ook tendentieus, eenzijdig en vooringenomen is. Labouchere bleef tot zijn dood in 1971 antisemiet. Jodenhaat en anticommunisme waren belangrijke motieven om voor het fascisme te kiezen, bij Labouchere en bij andere fascisten. Onbehagen over de bestaande orde kwam eveneens veel voor.

Persoonlijke geestesgesteldheid speelde een grote rol. De zes fascisten wier getuigenissen in dit boek gebundeld en toegelicht zijn, waren vaak moeilijke mensen. Ze lagen niet alleen met de bestaande orde overhoop, maar ook met vrienden en familieleden. Sommigen scheidden meer dan eens. Alfred Haigthon, die mank liep, was viermaal getrouwd en trouwde driemaal met een vrouw met één been. Hij is niet de enige van de zes bij wie de vraag rijst hoe gestoord hij was. Deze zes mannen zijn niet representatief. Ze zijn vele malen ongewoner dan de vele ‘gewone’ Nederlanders die voor het fascisme kozen.

Het boek geeft dus geen antwoord op de vraag waarom zovelen achter Mussert en Hitler aanliepen. Het geeft wel een beeld van het denken en handelen van zes vooraanstaande fascisten. Als bronnenuitgave is het boek van nut bij de bestudering van het Nederlandse fascisme, niet het minst door de heldere inleiding die Huberts bij elke egodocument geschreven heeft. De tamelijk uitvoerige toelichting op de voornaamste personen en zaken in het boek, vergroot de bruikbaarheid.

Er moest iets nieuws komen!

Getuigenissen van Nederlandse fascisten 1940-1950

Willem Huberts. Uitg. Vantilt,

Nijmegen 2019. 530 blz. € 29,95

+ nuttige bronnenuitgave

+ heldere toelichting